قائد الجيش التقى رئيس أركان الدفاع الهنغاري وبحثا علاقات التعاون بين جيشي البلدين

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، رئيس أركان الدفاع الهنغاري اللواء Gabor Borondi مع وفد مرافق بحضور الملحق العسكري العقيد Jozsef Gulyas، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

ونوه اللواء Borondi، بـ"أداء المؤسسة العسكرية في مواجهة التحديات الراهنة"، مؤكدًا على "أهمية الاستمرار في دعمها كي تُواصل تنفيذ مهماتها".