حجار من القاهرة: نؤيد الحلول السياسية المبنية على العدالة والبعيدة عن مشاريع اغتصاب الارض

اشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار الى اننا "ضد أي عملية تهجير جديدة سواء للفلسطينيين من أرضهم أو للبنانيين من قراهم. نحن مع إيجاد حلول سياسية مبنية على العدالة والحقوق وبعيدة كل البعد عن مشاريع اغتصاب الارض تحت أي مسوغ".

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية في القاهرة بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، دعا "الدول العربية إلى تعزيز التضامن العربي في وجه المخاطر المحدقة بالمنطقة حفاظاً على أمن الشعوب والبلدان العربية"، وقال: "لا لتفتيت المنطقة الى دويلات متناحرة، لا للتغيير الديموغرافي ولا للتهجير والانتقال القسري للسكان".

وعن ملف النزوح السوري، أشار حجار إلى أن "لبنان، البلد الصغير بمساحته وعدد سكانه، هو البلد الأول في العالم من حيث عدد اللاجئين مقارنة مع عدد السكان، والبلد الأول في العالم الذي يوازي فيه عدد السكان عدد اللاجئين والنازحين ما يقارب نصف عدد سكانه، مما أدى إلى تداعيات جمة على كل المستويات".