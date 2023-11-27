ذكرت صحيفة "هآرتس" بان رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحي السنوار التقى بعض الاسرى الإسرائيليين في غزة، وتحدث معهم بالعبرية. ولفتت الى انه "قال لاسرى إسرائيليين في غزة إنهم في المكان الأكثر أمانا ولن يحصل لهم مكروه".

كانت هذه تفاصيل خبر هآرتس: يحي السنوار التقى بعض الاسرى الإسرائيليين في غزة وتحدث معهم بالعبرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.