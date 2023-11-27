حماس تبدأ بتسليم الدفعة الرابعة من المستوطنين الأسرى إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة

بدأت حركة "حماس" بتسليم الدفعة الرابعة من المستوطنين الأسرى إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة. ولفتت القناة 12 الإسرائيلية الى ان الصليب الأحمر تسلم 11 رهينة إسرائيلية. بالمقابل، اعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية بانها تلقت قائمة بأسماء أسرى فلسطينيين سيتم الإفراج عنهم، وسيبدأ العمل على إخراجهم.

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