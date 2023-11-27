غوتيريس: تمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين بارقة أمل وإنسانية وسط ظلمات الحرب

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن"تمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين بين إسرائيل وحماس هو بارقة أمل وإنسانية وسط ظلمات الحرب".

وأمل غوتيريس، أن "يتيح لنا ذلك تعزيز المساعدة الإنسانية في شكل أكبر لسكان غزة الذي يتألمون بشدة، علما أنه حتى مع هذا الوقت الإضافي، سيكون من المستحيل تلبية كل الحاجات الهائلة للسكان".

وكان قد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى "هدنة إنسانية كاملة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس، بدلا من الوقف المؤقت لإطلاق النار"، مشيرا إلى أن "الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم يوما بعد يوم".