اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن"تمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين بين إسرائيل وحماس هو بارقة أمل وإنسانية وسط ظلمات الحرب".
وأمل غوتيريس، أن "يتيح لنا ذلك تعزيز المساعدة الإنسانية في شكل أكبر لسكان غزة الذي يتألمون بشدة، علما أنه حتى مع هذا الوقت الإضافي، سيكون من المستحيل تلبية كل الحاجات الهائلة للسكان".
وكان قد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى "هدنة إنسانية كاملة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس، بدلا من الوقف المؤقت لإطلاق النار"، مشيرا إلى أن "الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم يوما بعد يوم".
كانت هذه تفاصيل خبر غوتيريس: تمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين بارقة أمل وإنسانية وسط ظلمات الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.