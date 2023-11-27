حماس: الإفراج عن المحتجزين العسكريين الإسرائيليين مقابل كل الأسرى الفلسطينيين وإنهاء الحصار

الشارقة - اميمة ياسر - قالت حركة حماس، إن الإفراج عن المحتجزين العسكريين الإسرائيليين مرتبط بالإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين وإنهاء الحصار، وفقا لقناة العربية.

وفي وقت سابق من الاثنين، أعلنت الحركة أنها ستبذل جهدا "لتمديد الهدنة وفقا للعدد المتوفر من المحتجزين المدنيين".

وأعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أنه تم تجاوز خلافات تنفيذ المرحلة الرابعة من تبادل المحتجزين والأسرى بجهود مصرية قطرية، وسيتم تنفيذ عملية تبادل المحتجزين والأسرى خلال الساعات القادمة، 11 إسرائيليا مقابل 33 فلسطينيا.

تمديد الهدنة

وأكد مسؤول إسرائيلي، أن دولة الاحتلال ستحترم تمديد الهدنة في غزة إذا استوفت الفصائل الفلسطينية شرط إعادة 10 محتجزين يوميا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

ونقل إعلام إسرائيلي عن مسؤول سياسي، بأن دولة الاحتلال ستمدد الهدنة مدة يومين في حال استلمت ٢٠ إسما من المحتجزين في غزة مع حلول منتصف الليل للإفراج عنهم.