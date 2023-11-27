شكرا لقرائتكم خبر 100 شهيد تحت الأنقاض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال بصل إن لدى الجهاز بلاغات بوجود جثث متحللة لأكثر من 100 شهيد آخرين، لا تزال في محيط مستشفى القدس في مدينة غزة، ويتعذر انتشالها بفعل تواجد آليات عسكرية للجيش الإسرائيلي.
وأضاف أن طواقم الدفاع المدني تواجه مصاعب شديدة في انتشال جثث من تحت أنقاض المباني المدمرة بعد أن خرجت عن الخدمة ثلثا مركبات الجهاز، وعدم توفر معدات ثقيلة للتعامل مع أنقاض المباني المدمرة.
وبحسب آخر إحصائية صدرت عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قتل أكثر من 15 ألف شخص في غزة، من بينهم حوالي 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة منذ بدء حرب في السابع من الشهر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر 100 شهيد تحت الأنقاض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.