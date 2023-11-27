100 شهيد تحت الأنقاض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتشلت طواقم الدفاع المدني وعمال إنقاذ جثث أكثر من 100 شهيد في مدينة غزة خلال أيام الهدنة، بحسب ما أعلن الناطق باسم جهاز الدفاع المدني، محمود بصل.

وقال بصل إن لدى الجهاز بلاغات بوجود جثث متحللة لأكثر من 100 شهيد آخرين، لا تزال في محيط مستشفى القدس في مدينة غزة، ويتعذر انتشالها بفعل تواجد آليات عسكرية للجيش الإسرائيلي.

وأضاف أن طواقم الدفاع المدني تواجه مصاعب شديدة في انتشال جثث من تحت أنقاض المباني المدمرة بعد أن خرجت عن الخدمة ثلثا مركبات الجهاز، وعدم توفر معدات ثقيلة للتعامل مع أنقاض المباني المدمرة.

وبحسب آخر إحصائية صدرت عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قتل أكثر من 15 ألف شخص في غزة، من بينهم حوالي 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة منذ بدء حرب في السابع من الشهر الماضي.