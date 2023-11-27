شكرا لقرائتكم خبر أشتية: غزة تحولت إلى منطقة منكوبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إلى التعامل مع غزة على أنها منطقة منكوبة، مؤكدا أن المتسبب في ذلك هو إسرائيل وعلى العالم تحميلها المسؤولية كاملة.

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، إن ما كشفته الهدنة الإنسانية الموقتة من دمار في قطاع غزة «يدل على حجم الإجرام الذي مارسته مكينة القتل الإسرائيلية.

وأضاف «مشاهد الدمار التي تكشفت عنها حرب الإبادة في قطاع غزة طيلة الـ52 يوما الماضية، تظهر حجم الفظاعات التي ارتكبت مدفوعة بنزعة الانتقام من آلاف الأطفال والنساء والشيوخ، وإبادة عائلات بأكملها».