أشتية: غزة تحولت إلى منطقة منكوبة

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وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، إن ما كشفته الهدنة الإنسانية الموقتة من دمار في قطاع غزة «يدل على حجم الإجرام الذي مارسته مكينة القتل الإسرائيلية.
وأضاف «مشاهد الدمار التي تكشفت عنها حرب الإبادة في قطاع غزة طيلة الـ52 يوما الماضية، تظهر حجم الفظاعات التي ارتكبت مدفوعة بنزعة الانتقام من آلاف الأطفال والنساء والشيوخ، وإبادة عائلات بأكملها».
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