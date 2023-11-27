اعتقال قراصنة الباخرة سنترال بارك

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واستجابت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية لنداء استغاثة من الناقلة التجارية «سنترال بارك»، التي ترفع علم ليبيريا، وتديرها شركة «زودياك» للملاحة المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، إنه عندما وصلت السفينة الأمريكية، حاول 5 مسلحين الفرار عبر قاربهم الصغير، لكن تمت ملاحقتهم حتى استسلموا.
وفي الساعات الأولى من أمس، تم إطلاق صاروخين باليستيين من اتجاه المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه موقع السفينتين، وسقط الصاروخان على بعد نحو 10 أميال بحرية من السفينتين.
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