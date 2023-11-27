شكرا لقرائتكم خبر اعتقال قراصنة الباخرة سنترال بارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الأمريكي أن قوات البحرية الأمريكية اعتقلت 5 أشخاص هاجموا الناقلة «سنترال بارك» في خليج عدن، مضيفا أن الناقلة وطاقمها بخير.

واستجابت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية لنداء استغاثة من الناقلة التجارية «سنترال بارك»، التي ترفع علم ليبيريا، وتديرها شركة «زودياك» للملاحة المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، إنه عندما وصلت السفينة الأمريكية، حاول 5 مسلحين الفرار عبر قاربهم الصغير، لكن تمت ملاحقتهم حتى استسلموا.

وفي الساعات الأولى من أمس، تم إطلاق صاروخين باليستيين من اتجاه المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه موقع السفينتين، وسقط الصاروخان على بعد نحو 10 أميال بحرية من السفينتين.

