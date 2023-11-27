طفلة أمريكية بين الرهائن

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وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أنه في 7 أكتوبر، كانت الطفلة في المنزل مع شقيقيها (10 أعوام) و(6 أعوام)، في كيبوتس على الحدود مع قطاع غزة عندما اجتاحه أفراد حماس.
ونجا الطفلان الأكبر سنا لأنهما اختبآ في خزانة، حيث صمدا لمدة 14 ساعة قبل أن يتم إنقاذهما.
وأطلق مسلح النار على والدة الأطفال، وبينما كان الوالد يرقد لحماية أبيجيل، قتل أيضا بالرصاص، وفقا لما ورد.
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