متظاهرون أمريكان: دعوا غزة تعش

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ودعا أكثر من ألف متظاهر إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال المظاهرة التي نظمتها منظمة «الصوت اليهودي من أجل السلام» التي تصف نفسها بأنها مناهضة للصهيونية.
وجلس المتظاهرون على الطريق من جانب مدينة مانهاتن المؤدي إلى الجسر، وعلقوا لافتة ضخمة كتب عليها «دعوا غزة تعيش» على قوس الجرانيت الشهير، وفقا لما ظهر في مقطع فيديو نشر على منصة إكس، تويتر سابقا.
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