رئيسة المجر تزور مصر للمرة الأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، رئيسة المجر كاتالين نوفاك، في أول زيارة لها للقاهرة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن اللقاء تناول أولويات التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والنقل والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ تم التوافق على تكثيف الجهود الرامية لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز الاستثمارات المشتركة.

وتناول اللقاء الأوضاع الإقليمية بشكل مستفيض، خاصة ما يتعلق بقطاع غزة والضفة الغربية، إذ استعرض الرئيس الجهود المصرية منذ بداية الأزمة وحتى التوصل للهدنة الإنسانية في قطاع غزة.