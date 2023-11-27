الأمن العراقي يدمر مواقع فلول داعش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - داهمت قوة مشتركة من القوات الأمنية العراقية وعمليات صلاح الدين للحشد الشعبي أمس، مقرا لفلول تنظيم داعش الإرهابي في قرية مكيشيفة بمحافظة صلاح الدين شمال العراق.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان نقلته وكالة الأنباء الوطنية العراقية (نينا) أن المقر كان يتخذه الإرهابيون ملاذا لهم وتم تدميرها بالكامل.

على صعيد متصل، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية بالعراق، حكما بالإعدام على أربعة عناصر ينتمون إلى (داعش) الإرهابي قاموا بتصنيع طائرات مسيرة وعبوات ناسفة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بالعراق، أن الإرهابيين قدموا دعما لوجستيا لعصابات تنظيم داعش بهدف استهداف القوات الأمنية العراقية.

على صعيد آخر، أعلن العراق أمس، إرسال مساعدات طبية وإنسانية إلى قطاع غزة للمرة الخامسة، مؤكدا استمرار هذا الدعم.

وقالت وزارة الدفاع العراقية، «إن طائرات القوة الجوية طراز «C 130» أطلقت محملة بشحنة من المواد الطبية بحمولة 20 طنا من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية لتهبط في مطار العريش المصري».

وأضافت «إنه سيتم نقل الشحنة بإشراف الهلال الأحمر العراقي إلى الهلال الأحمر المصري ومن ثم إلى الفلسطينيين». وأفاد أن الجسر الجوي من البلاد سيستمر.