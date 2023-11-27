شكرا لقرائتكم خبر الحكومة اليمنية: قرصنة الحوثي لاعلاقة لها بفلسطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت الحكومة اليمنية استنكارها لأعمال القرصنة البحرية التي تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية، والتي كان آخرها حادث اختطاف سفينة النفط «سنترال بارك» في المياه الإقليمية اليمنية، امتدادا لأعمال التخريب والتهديدات الحوثية للملاحة الدولية منذ سيطرة هذه الميليشيات على مقدرات الدولة اليمنية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان «لقد حذرت الحكومة اليمنية مرارا من خطورة هذه الميليشيات الإرهابية وأجندتها المرتبطة بمصالح ومشاريع التخريب الإيرانية في المنطقة، وتؤكد أن هذه الأعمال لا تمت بأي صلة للقضية الفلسطينية، ولا تخدم نضال الشعب الفلسطيني، فالجماعة التي أوغلت في قتل وتعذيب الشعب اليمني لا يمكن أن تكون نصيرا للقضايا العادلة.

وكان مسؤولان أمريكيان كشفا لشبكة «فوكس نيوز» الأمريكية أمس، أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين على المدمرة الأمريكية «يو إس إس ميسون»، بعد أن اعتقلت 5 أشخاص حاولوا اختطاف سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في خليج عدن.

وبحسب المصادر، فعلت المدمرة الأمريكية أنظمة الدفاع الجوي على متنها، إلا أن الصاروخين فشلا في النهاية في الوصول للمدمرة وتناثرا في البحر.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن البنتاجون قلق من نوعية التصعيد الأخير في المنطقة، وذكرت القيادة المركزية في بيان أن المدمرة الأمريكية كانت قد تلقت نداء استغاثة من الناقلة التجارية بعد تعرضها لهجوم من «كيان مجهول».

وأوضحت أن خمسة مسلحين كانوا يحتجزون الناقلة حاولوا الفرار بعد وصول القوات لكنهم استسلموا في النهاية، مؤكدة أن طاقم السفينة التجارية آمن.

وقالت «إن الصاروخين الباليستيين أطلقا من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن تجاه المدمرة الأمريكية لكنهما سقطا في خليج عدن، وذكرت أن المدمرة الحربية الأمريكية التي لاحقتهم تلقت دعما من مدمرة يابانية أثناء العملية، مضيفة أن المسلحين الخمسة يخضعون لاستجواب من قبل الجيش الأمريكي بموجب سلطات مكافحة القرصنة.

من جانب آخر قتل طفلان، إثر انفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي الإرهابية بمحافظة البيضاء، وقال المرصد اليمني للألغام، «إن الطفلين علي عبدالرب البابكي (13 سنة) وفرحان عبده الحميقاني (7 سنوات) قتلا بانفجار لغم للحوثيين أثناء رعيهما للمواشي في قرية المردم بمديرية الزاهر.

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