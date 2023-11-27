البرهان ورؤساء إيغاد يضعون خارطة طريق للسودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفق قائد الجيش في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان ومسؤول في «إيغاد» على قمة للمجموعة الإقليمية لبحث الأزمة في بلاده.

وخلال زيارة قصيرة إلى جيبوتي استغرقت يوما واحدا، اتفق البرهان والسكرتير التنفيذي للإيغاد ورقني قبيهو، على أهمية عقد لقاء لرؤساء المجموعة قريبا في جيبوتي لوضع خارطة طريق واضحة المعالم لإنهاء الأزمة في السودان.

وتطرق اللقاء وفق بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إلى سير المفاوضات غير المباشرة في منبر جدة والعقبات التي تعترض سير الوصول إلى اتفاق.

وأكد السكرتير التنفيذي للإيغاد، أن وقف إطلاق النار وخروج المتمردين من المرافق العامة وعودة الحياة إلى طبيعتها تشكل اللبنة الأساسية لإعادة الأمور إلى طبيعتها في السودان تمهيدا لحدوث عملية سياسية تشمل الجميع.

وعقد البرهان مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيله، الرئيس الحالي للإيغاد، جلسة مباحثات رسمية بالقصر الرئاسي في العاصمة جيبوتي، وتطرق اللقاء، وفق بيان منفصل صادر عن إعلام مجس السيادة الانتقالي، إلى تطورات الأحداث التي يشهدها السودان.

واستأنفت المفاوضات الشهر الماضي في جدة برعاية سعودية أمريكية، لبحث الوصول لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات، وأسفرت المفاوضات السابقة بين ممثلي الجيش وقوات الدعم السريع عن أول اتفاق بينهما حمل اسم «إعلان جدة»، وشمل التزامات إنسانية وشروطا حاكمة تطبق فورا، قبل أن تعلق المحادثات في يونيو الماضي بسبب الانتهاكات الجسيمة والمتكررة لوقف إطلاق النار.

ويتزامن الإعلان عن التدخل المحتمل للمجموعة الإقليمية مع تسريبات بشأن اكتمال مبادرة للتوقيع على ورقتي وقف العدائيات وبناء الثقة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مفاوضات جدة.