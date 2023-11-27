أعمال شغب وراء اعتقال 20 مهاجرا في تونس

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وقال متحدث باسم محكمة صفاقس، هشام بن عياد، إن المهاجرين غير النظاميين تورطوا الجمعة الماضي في أعمال شغب واعتداءات ضد عناصر من الحرس الوطني وإضرام النار في سيارة أمنية، بمعتمدية العامرة.
ووفق المعلومات التي نشرتها إذاعة «موزاييك اف ام» الخاصة، اندلعت مناوشات بين المهاجرين وعناصر الحرس الوطني بعد إتلاف قوات الأمن عددا من المراكب المعدة لعمليات هجرة غير نظامية.
ويواجه الموقوفون تهم محاولة القتل العمد وإضرام النار بمركبة والعصيان.
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