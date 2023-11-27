بريطانيا تؤكد حرصها على إقامة أفضل العلاقات الثنائية مع العراق

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، جرى خلاله البحث في مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، كما شهد تقديم كاميرون دعوة مقدمة من رئيس الوزراء البريطاني لزيارة المملكة المتحدة مطلع العام المقبل".

وتناول الاتصال، بحسب البيان، "الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، وتطوّرات القضية الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة استمرار الهدنة، والعمل على وقف العدوان ومنع توسّع نطاق الصراع".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "التزام الحكومة العراقية بحماية المستشارين العسكريين المتواجدين على الأراضي العراقية، مجدداً رفض العراق أيَّ انتهاك لسيادته تحت جميع الظروف".

من جانبه أكد كاميرون "حرص الحكومة البريطانية على إقامة أفضل العلاقات الثنائية مع العراق، وتوسعة آفاق التعاون، بما يعود بالنفع على المصالح المشتركة، وتدعيم جهود الاستقرار في المنطقة".

