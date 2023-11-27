تسجيل هزة أرضية شمال غرب الموصل

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بغداد - ياسين صفوان - سجلت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، الاثنين، هزة ارضية بقوة (3،5) درجة شمال غرب الموصل.



وقالت وزارة النقل في بيان، إن "مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة ارضية مساء هذا اليوم الموافق 27 تشرين الثاني 2023 في محافظة نينوى قرب الحدود العراقية السورية".

وأضاف البيان أن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 08:18:44 مساء هذا اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،5) درجة قرب الحدود العراقية - السورية في قرية تل الهوى شمال غرب مدينة الموصل"، مشيرأً الى أنه "تم الشعور بهم من قبل المواطنين ولم تردنا اي خسائر تذكر".