قرارات جديدة للمجلس الوزاري للاقتصاد

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بغداد - ياسين صفوان - اتخذ المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، قرارات جديدة منها تخفيض سعر تجهيز النفط الأبيض لمحافظات إقليم كردستان العراق.

وقال المجلس في بيان، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فواد حسين ترأس، اليوم الاثنين، الجلسة السادسة والثلاثين للمجلس الوزاريّ للاقتصاد، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط وزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية ووكيل وزارة النفط".

وناقش المجلس "الفقرات المدرجة على جدول أعماله وأتخذ القرارات المناسبة بشأنها".

واستضاف المجلس "محافظ بغداد لاستكمال المناقشات حول مشروعي مجاري منطقتي النهرون وسبع البور، ووافق المجلس على البدء بهذين المشروعين المهمين للنهوض بالواقع الخدمي لمناطق أطراف بغداد". كما قرر المجلس "تخفيض سعر تجهيز النفط الأبيض لمحافظات إقليم كردستان لحلول فصل الشتاء ليكون 250 دينار للتر الواحد بدلاً من 500 دينار للتر". وقرر المجلس "فتح استيراد مستحضرات الأدوية للشركات المصنعة صاحبة العلامة التجارية حصراً ( Brand) على إن يتم التنسيق مع وزارة الصناعة بخصوص رسوم حماية المنتج الوطني".

ولفت البيان الى أنه "بخصوص مبدأ التصويت التراكمي للشركات المساهمة قرر المجلس اختيار آلية التصويت المتبعة لانتخاب مجالس إدارة الشركات للهيئة العامة وعدم الزام الشركات بالعمل بمبدأ التصويت التراكمي".

وقرر المجلس "استمرار تجهيز وزارة النفط لمنتوج الغاز السائل للمعامل التي صممت على هذا الأساس"، كما اقر المجلس "استثناء مشروع صيانة طريق آل عمار - شركة نفط ذي قار من ضوابط العمل بأوامر الغيار من أجل ربط الشركة مع الطريق السريع".