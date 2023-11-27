شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن المناخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت منظمة الصحة العالمية ومجتمع الصحة العالمي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن المناخ.

وشددت على أهمية احتلال تأثير المناخ على الصحة مركز الصدارة في مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28.

توسيع نطاق التركيز على المناخ

وسيعقد في الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر في دبي.

وأكد مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم، ضرورة توسيع نطاق التركيز على المناخ ليشمل صحة الإنسان، والتزام المفاوضين بتحمل مسؤولية صحة السكان في جميع أنحاء العالم.

وشدد على إعطاء الأولوية للصحة ليس مجرد خيار، بل هو أساس المجتمعات القادرة على الصمود.

الأحداث المناخية التي يشهدها العالم

وأضاف: كما يجب على القادة الخروج بقرارات قوية تتوقعها شعوبهم وتحتاجها اقتصاداتهم بشكل عاجل.

وكشفت الأحداث المناخية التي شهدها العالم في الأشهر الأخيرة، ما ينتظر العالم من خلال تزايد درجات حرارته وسخونتها في معظم الدول.