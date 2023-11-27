من برشلونة.. وزير خارجية الأردن: ما يحصل في غزة "إبادة جماعية"

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتبرت المملكة الأردنية أن ما يحصل في قطاع غزة، هو إبادة جماعية، بحسب التعريف القانوني للمصطلح، وعبرت عن أسفها لكون بعض الدول تعارض وقف إطلاق النار.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، إن ما يحدث في غزة يندرج ضمن نطاق التعريف القانوني للإبادة الجماعية.

وأدلى الصفدي بالتعليقات خلال مؤتمر صحفي على هامش منتدى الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة.

وجدد الوزير الأردني الدعوة إلى تمديد الهدنة الحالية في غزة، وعبر عن أسفه لأن "بعضنا لا يزال" يرفض دعم هذه الدعوة.

على جانب آخر، قالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية إن المفاوضين المصريين والقطريين والأمريكيين يقتربون من اتفاق على تمديد الهدنة التي من المقرر أن تنتهي الاثنين في غزة لكنهم ما زالوا يناقشون مدة التمديد وأسماء المعتقلين الذين سيُطلق سراحهم بموجبها.

وذكرت المصادر أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" تسعى إلى تمديد الهدنة لمدة أربعة أيام بينما تريد إسرائيل تمديدها يوما بيوم، مع استمرار المفاوضات بشأن المعتقلين الفلسطينيين الذين ستطلق سراحهم.

وتنتهي الاثنين رسميا هدنة من أربعة أيام بدأت الجمعة الماضي، وتبادل فيها الاحتلال مع حركة المقاومة الفلسطينية عددا من الأسرى المدنيين من النساء والأطفال.