ثنائى سونوما يجمع الشقيقتين ميرا وسارة على المسرح الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة، حفلا للثنائي الموسيقى سونوما الذى يضم عازفتا الفيولينة والجيتار الشقيقتان ميرا وسارة جريجوريتش وذلك في الثامنة مساء الخميس 30 نوفمبر علي المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج مجموعة من أعمالهما الخاصة التي تتميز بمزيج فريد يجمع طابع الكلاسيكى والمعاصر والجاز الى جانب الوان متنوعة من الموسيقي في كيان مترابط.

يذكر أن الثنائي ميرا وسارة جريجوريتش، نشأتا في بيئة موسيقية، عزفتا الموسيقى فى سن مبكرة وعلى مدار 20 عاما اصبح لهما أسلوبا فريدا ومتميزا فى الاداء كما تحمل مؤلفاتهما الخاصة طابعا يمزج بين أنواع الموسيقى المختلفة، أصدرتا أول ألبوماتهما عام 2021 وضم مجموعة من أعمالهما الخاصة، قدمتا العديد من العروض فى النمسا بالإضافة لعدة جولات فنية بمختلف دول العالم.