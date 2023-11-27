بايدن: سأبقى على اتصال مع قادة مصر وقطر وإسرائيل للتأكد من تنفيذ الصفقة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت باستمرار، من أجل وقف القتال وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة وتسهيل إطلاق سراح الرهائن.

وتابع الرئيس الأمريكي حسبما أعلنت الجزيرة في نبأ عاجل لها: "سأبقى على اتصال مع قادة قطر ومصر وإسرائيل للتأكد من تنفيذ كل جانب من جوانب الصفقة".

وأشار الرئيس الأمريكي بايدن، إن الهدنة الإنسانية مكنت من زيادة كبيرة في المساعدات الإضافية للمدنيين، الذين يعانون في جميع أنحاء قطاع غزة.

ومن جانبه أوضح البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن سيواصل العمل على تمديد الهدنة في غزة إلى ما بعد اليومين الإضافيين.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في ظل الجهود المستمرة لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، تم التوصل لتمديدها ليومين إضافيين ، سيتم خلالهما الإفراج عن الرهائن والأسرى من الجانبين.

وتابع الناطق باسم الخارجية القطرية على صفحته بتويتر: "هناك رسائل من الطرفين لتمديد الهدنة في قطاع غزة، وقطر تأمل أن تفضي الهدنة الإنسانية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة".