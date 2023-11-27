قصواء الخلالي تكشف سبب حذف "فيسبوك" بث المباشر لبرنامجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشفت الإعلامية قصواء الخلالي، سبب حذف "فيسبوك" والشركة المالكة "ميتا" البث المباشر لبرنامجها على منصتها.

وقالت الخلالي، خلال حلقة برنامجها "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، مساء الاثنين، إنها استضافت خلال حلقة أمس سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية، وكان الحديث بينهما به أخذ ورد وتفاصيل أخرى، ولم يكن بالنسبة له في إطار من الرضا كاملاً عن الحوار.

وأضافت قصواء، أن المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية كان ضيف برنامجها في مكالمة لم تتجاوز دقائق قليلة للغاية، وكان بها عدم اتساق في وجهات النظر بخصوص ما طرحه وآليات معينة في هذا الطرح.

وأشارت إلى أن المتحدث أغلق الهاتف وقال إنه مضطر لإنهاء المكالمة، لافتة أن هذا حق الخارجية الأمريكية في استكمال أو إنهاء المكالمة، لافتة إلى أنه أنه مع انتهاء الفقرة الأولى من الحلقة، والدخول في الفقرة الثانية ومع انتهاء البث، حذفت الشركة المالكة لفيس بوك "ميتا" البث التلفزيوني لبرنامج "في المساء مع قصواء" من على منصاتها الإلكترونية خاصة في فيسبوك.

وأفادت بأن المعدين في برنامجها تساءلوا عن سبب حدوث حذف لأول مرة للبث التلفزيوني المباشر الموجود على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر فيس بوك بشكل تام، نظرا لندورة حدوث ذلك.

وأوضحت أنه تبين أن "ميتا" هي من حذفت البث لعدم تقبلها ما حدث في الحوار مع الضيف الأمريكي ، وأن ذلك انتهاك المعايير بل وتهدد بأنه إذا استمر بث البرنامج على وسائل التواصل قد تتعرض صفحة قناة "CBC" للإغلاق.

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