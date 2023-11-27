شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح حازم عمر تبدأ اتصالات مكثفة بالجاليات المصرية للحشد للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، بإجراء اتصالات مكثفة بالجاليات المصرية لحث أبناء مصر في الخارج على النزول والتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة 2024، والمقرر إجراؤها بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر ‏المقبل، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها حملة المرشح الرئاسة إزاء المصريين بالخارج والتواصل معهم في مختلف القضايا.

وقال الدكتور زاهر الشقنقيري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن المصريين في الخارج جزء أصيل من مصر ويعدون سفراء الدولة في الخارج، لذا حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تولي لهم اهتماما شديدا وتجري اتصالات مكثفة بجميع الجاليات المصرية سواء في الدول العربية أو الغربية من أجل حثهم على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وممارسة حقهم الدستوري والوطني في الإبداء بالرأي.

وأوضح أن حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تجري اتصالات بالمصريين في الخارج كما أن الحملة تقوم بنشر برنامج المرشح الرئاسي حازم عمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء الجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، كما نعرض أيضا الأفكار التي يتضمنها البرنامج الانتخابي بشأن مشكلات المصريين في الخارج وحلها".

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

وحددت 3 أيام تصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة فى الجولة الأولى بالجريدة الرسمية، وفى حالة الإعادة تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.