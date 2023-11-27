شكرا لقرائتكم خبر عن كريم رمزي: الإعلامي الرياضي يهاجَم بمجرد حديثه عن صفقات انتقال اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي الرياضي كريم رمزى، إن الإعلاميين الرياضيين يواجهون هجومًا كبيراً عند التحدث عن اخبار الانتقالات بين اللاعبين، وتوجه لهم اتهامات حول حقيقة انتماءاتهم، التى ستكون هي المحرك الحقيقي للإعلان عن هذا الصفقات، على النقيض لم نجد هذا الهجوم على الإعلام الرياضي في أوروبا، ولم يخش الإعلامى الرياضي بالخارج من الإفصاح عن أخبار الصفقات.

وأوضح " رمزي"، خلال جلسة نقاشية تحت عنوان " الإعلام الرياضي لين المعايير المهنية والأدوار التسويقية "، ضمن فعاليات منتدى مصر للإعلام، مساء اليوم الاثنين، أن الجمهور دائما يشغله انتماء الإعلامي الرياضي، مؤكدا أن المتلقي بات مشاركاً في صناعة الإعلام الرياضي، وأصبحت المنافسة سهلة للغاية، مقارنة بفترة التسعينات التى كانت المنافسة شديدة للغاية.