شكرا لقرائتكم خبر عن وفد التنسيقية يشارك فى مؤتمر "الأحرار الدستوريين" بالإسكندرية لدعم السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى المؤتمر الجماهيرى الذى نظمه حزب الأحرار الدستوريين بالإسكندرية، تحت شعار «اطمن.. انتخب»، وسط حضور حاشد، لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، لفترة انتخابية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات.

وأكدت النائبة رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن التنسيقية تقف على مسافة واحدة من الـ ٤ مرشحين للرئاسة، مضيفة أن توجه التنسيقية بشكل عام نظرًا لاختلاف الأيديولوجيات السياسية المشاركة بها، هو الحث على المشاركة، وممارسة المواطنين لحقهم الدستورى وواجبهم تجاه وطنهم بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وأشارت إلى أنها بصفتها عضو مجلس نواب تدعو جموع المواطنين فى الإسكندرية لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، من أجل استكمال توفير حياة كريمة لكل مواطن ومن أجل استكمال الجمهورية الجديدة وتحقيق الأمن والاستقرار.

ضم وفد التنسيقية، النائبة رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، محمد غنيم، عبد الغنى فرج، حبيبة حمودة، هند رحومة، شيماء عبد الرسول، أعضاء التنسيقية.

كما شارك فى المؤتمر، كلًا من صابرين حجازى، أمين بدر، مدحت علم الدين، محمد سيد صوفى، أعضاء التنسيقية عن حزب الأحرار الدستوريين.