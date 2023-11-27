انطلاق عملية مسح المخاطر في مدارس مخيم عين الحلوة اليوم

بدأت الأونروا اليوم من خلال المنظمة الدنماركية لنزع الالغام (DCA)، وبموجب مذكرة تفاهم بين الجانبين، عملية مسح المخاطر المحتملة الناجمة عن مخلفات الاشتباكات في مخيم عين الحلوة مع التركيز على أربع مدارس تابعة للأونروا هي قبية، الفلوجة، مرج بن عامر و حطين.

وقد بدأ الفريق هذا الأسبوع بمسح مدرسة مرج بن عامر بالإضافة إلى مكتب خدمات الصحة البيئية ومكتب الإغاثة والخدمات الاجتماعية التابعين للأونروا، وقد تم بالفعل اكتشاف ذخيرة غير منفجرة وسيتم بالتنسيق مع الجيش اللبناني إبطال مفعولها بشكل احترافي في الأيام المقبلة.

ولفتت مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، الى أنني "سعيدة لأننا تمكنا من البدء بهذه العملية لتطهير منشآت الأونروا من مخلفات الاشتباكات المحتملة. وباعتبارها وكالة تابعة للأمم المتحدة، يجب على الأونروا الالتزام بهذه الإجراءات وفقا للبروتوكولات الأمنية المعمول بها. إن هذه العملية ضرورية لضمان سلامة طلابنا وموظفينا والمجتمع المحلي ككل".

وسيبدأ برنامج التعليم بتشغيل المدارس عند الانتهاء من أعمال اعادة التأهيل. وبعد ذلك، سينتقل طلاب عين الحلوة الذين يدرسون حاليًا في المدارس خارج المخيم بنظام الفترتين تدريجيا إلى هذه المدارس التي يمكن الوصول اليها.

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