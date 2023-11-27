فريد البستاني: لا حل رئاسيا إلا بتوافق الغالبية على ما بات يعرف بالخيار الثالث

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب فريد البستاني الى انه "لا حل رئاسيا إلا بتوافق الغالبية على ما بات يعرف بالخيار الثالث، ولا أوافق على نظرية أن المشكلة مسيحية - مسيحية وإلا كان انتخُب الوزير السابق جهاد أزعور في حزيران الفائت كثمرة للتقاطع المسيحي عليه".

ولفت البستاني في حديث تلفزيوني، الى انه "لم تُطرح في اجتماعات تكتل لبنان القوي أي أسماء مرشحة للرئاسة، ورئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل حريص على عدم حرق الأسماء".