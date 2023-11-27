الطقس يستقر تدريجيا اعتباراً من يوم غد الثلاثاء ويستمر حتى نهاية الأسبوع

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان ينحسر المنخفض الجوّي عن الحوض الشرقي للمتوسط حيث يستقر تدريجيا اعتباراً من يوم غد الثلاثاء ويستمر حتى نهاية الأسبوع مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين ١٧ و٢٥ في بيروت ، بين ١٣ و ٢٣ في طرابلس، بين ٨ و ٢٠ في زحلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى متدنية نسبيًا خاصة في الداخل والمرتفعات، من المتوقع تساقط امطار خفيفة محلية خلال الفترة الصباحية بعض الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠م وما فوق. نحذر من من تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو ٢٠٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

الأربعاء: غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية لكنها تبقى متدنية خلال الليل.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة.

الجمعة: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.