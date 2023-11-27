الخارجية القطرية: المفرج عنهم من غزة يشمل 3 من الجنسية الفرنسية و2 من الألمانية و6 من الأرجنتينة

أوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن "المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية يتضمن ٣٠ قاصرا و٣ نساء"، لافتاً الى أن "المفرج عنهم من غزة يشمل ٣ من الجنسية الفرنسية و٢ من الألمانية و٦ من الأرجنتينة".

وأعلنت قطر تمديد الهدنة الإنسانية في غزة ليومين إضافيين، في حين أكدت حركة "حماس" أن التمديد سيكون بنفس شروط الهدنة السابقة التي دخلت اليوم الاثنين يومها الرابع.

بدوره، أشار القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" داوود شهاب، الى أن "تمديد الهدنة سيكون على ذات الشروط للهدنة الجارية"، مشدداً على أن "المقاومة ملتزمة بتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني".

ولفت شهاب، في حديث لـ"فلسطين اليوم"، الى أنه "كان هناك متابعة لكل انتهاكات الاحتلال في الهدنة الجارية، ولا يمكن أن نتخلى عن التزاماتنا تجاه مصالح الشعب الفلسطيني".