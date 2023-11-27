أعلن قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنغسيري، أننا "وجهنا أمس عبر مسيراتنا تحذيرا مباشرا لحاملة طائرات أميركية دخلت مياه الخليج".

كانت هذه تفاصيل خبر قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني: وجهنا أمس عبر مسيراتنا تحذيرا مباشرا لحاملة طائرات أميركية دخلت مياه الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.