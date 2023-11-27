بايدن: الهدنة الإنسانية في غزة تتيح إرسال كمية كبيرة من المساعدات إنسانية الإضافية للمدنيين

اشار الرئيس الأميركي جو بايدن الى إن الهدنة الإنسانية في غزة تتيح إرسال كمية كبيرة من المساعدات إنسانية الإضافية للمدنيين الذين يعانون في القطاع الساحلي.

وأوضح بايدن في بيان، باننا "نستفيد بشكل كامل من وقف القتال لزيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تنتقل إلى غزة، وسنواصل جهودنا لبناء مستقبل ينعم فيه الشعب الفلسطيني بالسلام والكرامة".