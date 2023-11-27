سلطات كوريا الشمالية أكدت أن إطلاق القمر الصناعي يندرج في إطار الدفاع عن النفس

أبلغ مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونغ، مجلس الأمن الدولي، بأن "إطلاق بلاده لقمر صناعي لأغراض التجسس يندرج في إطار الدفاع المشروع عن النفس"، رافضاً "موجة تنديدات قادتها الولايات المتحدة".

ولفت سونغ، الى أن "البلدان الأخرى لا تواجه أي قيود على الأقمار الصناعية، ولا توجد دولة في العالم في بيئة أمنية أخطر من جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية".

وأضاف "يهددنا طرف معاد هو الولايات المتحدة بالسلاح النووي"، معتبراً أن "تطوير واختبار وتصنيع وامتلاك أنظمة أسلحة تعادل تلك التي تملكها الولايات المتحدة أو تطورها هو حق مشروع لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية".

وكانت قد اعتبرت قوى غربية واليابان وكوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي عبر إطلاق القمر الصناعي الأسبوع الماضي والذي قالت بيونغ يانغ إنه قدّم بالفعل صورا لمواقع عسكرية مهمة أميركية وكورية جنوبية.