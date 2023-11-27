الجيش الإسرائيلي: 11 محتجزا لدى حماس في طريقهم الآن الى إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن "11 محتجزا لدى حماس في طريقهم الآن الى إسرائيل".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قطر تمديد الهدنة الإنسانية في غزة ليومين إضافيين، في حين أكدت حركة "حماس" أن "التمديد سيكون بنفس شروط الهدنة السابقة التي دخلت اليوم الاثنين يومها الرابع".
من جهتها، سلمت كتائب "القسام" للصليب الأحمر 11 إسرائيليا محتجزا في غزة، في انتظار إطلاق أكثر من 30 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.
كما أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن "أوروبا ستكون أولى الضحايا إذا حدث فراغ سلطة في غزة".
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