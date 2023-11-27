شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تأمل في زيادة المساعدات بشكل أكبر لسكان غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جميع الدول على استخدام نفوذها لإنهاء العدوان المأساوي على قطاع غزة.

كما أعرب عن أمله في أن تتمكن وكالات الإغاثة خلال فترة تمديد الهدنة، اليوم من زيادة المساعدات الإنسانية بشكل أكبر لسكان قطاع غزة الذين يعانون بشدة.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وشدد على دعم اتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو "المستقبل المستدام الوحيد للمنطقة".

ولفت إلى أن الأمم المتحدة أرسلت خلال الأيام الأربعة الماضية مساعدات إلى بعض المناطق الشمالية من القطاع الساحلي الذي ظلت أجزاء كبيرة منه معزولة لأسابيع.

وأضاف أن هذه المساعدات تلبي بالكاد الاحتياجات الهائلة لنحو 1.7 مليون نازح.

جرائم حرب الاحتلال الإسرائيلي

كان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة دعوا اليوم الاثنين، إلى إجراء تحقيقات مستقلة في "ادعاءات حول ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأكد بيان مشترك صادر عن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء موريس تيدبول بينز، والمقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وأليس جيل إدواردز، الحاجة إلى إجراء "تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة".