نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي لـ«الاتحاد»: علاقات الإمارات وتشاد متميزة وترتكز على أسس قوية

ابوظبي - سيف اليزيد - عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

وصف حسين المهاجري، نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي في تشاد، العلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة بالمتميزة، وأنها قامت على أسس من الصداقة والاحترام والمصالح المتبادلة، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية توجت منذ عامي 2017 و2018 بتمثيل دبلوماسي على مستوى السفراء، وتم خلال هذه الفترة التوقيع على عدة اتفاقيات في مجالات مختلفة.

وتوجت العلاقات بين البلدين بزيارات متبادلة على مستويات عالية قام بها الرئيس الراحل إدريس ديبي إلى دولة الإمارات، وبعده رئيس الفترة الانتقالية محمد إدريس ديبي الذي زار الإمارات لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار المهاجري في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن بلاده مرت مؤخراً بوضع سياسي استثنائي من خلال مرحلتين انتقاليتين بعد وفاة الرئيس السابق إدريس ديبي، الأمر الذي جعل من أولويات الحكومة الانتقالية حفظ الأمن والاستقرار السياسي

ودعوة أطراف المعارضة في الداخل والخارج إلى رسم خريطة طريق لبناء دولة جديدة.

وقال: «هذه الظروف السياسية والتي أطلقنا عليها صفة الاستثنائية أجبرت حكومة تشاد على تكثيف جهودها لترميم البيت الداخلي وفقاً لخريطة مخرجات المؤتمر الوطني الشامل والسيادي مؤقتاً على حساب دورها الإقليمي».

وبيّن أن «هذه التطورات أدت إلى حيادية تشاد إيجابياً في تعاطيها مع الأوضاع الأفريقية الشائكة والانقلابات العسكرية التي حدثت مؤخراً في بعض دول القارة الأفريقية، ونلاحظ ذلك بوضوح في موقفها من الأزمة في السودان واستقبالها مئات الآلاف اللاجئين، ومساعيها الجادة مع مجموعة دول جوار السودان لإنهاء القتال هناك، وموقفها المشابه من الأزمة السياسية الحالية في النيجر، ونحاول مع دول مجموعة الإيكواس لعب دور الوسيط لحل الأزمة».

وذكر المهاجري: «لا يخفى على أحد معاناة تشاد وشعبها من غياب البنية التحتية الضرورية التي تساعد في تحسين الحياة الكريمة للناس ومن أولوياتنا الملحة حالياً بالنسبة للمشاريع التنموية الرئيسة حل مشكلة الطاقة الكهربائية وفك العزلة بين المناطق الرئيسة بتعبيد الطرق، وتشاد بلد مكتنز بالخيرات المعدنية والزراعية والحيوانية، يحتاج فقط إلى بالاستقرار السياسي والأمني لينطلق نحو التقدم والازدهار والرفاهية».

وأضاف: «رغم الزيادات الكبيرة في الإنفاق العسكري، لاحظ المراقبون تضاعف الهجمات الإرهابية بنحو 7 أضعاف من عام 2000 إلى 2018، الأمر الذي أثار بعض التهم من دول أفريقية مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر لقوى دولية بالاستثمار في الأزمة وتغذيتها لتكريس نهب موارد تلك الدول لصالح أطراف متنوعة من بينها دول وشركات غربية ومتعددة الجنسيات».