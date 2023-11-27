ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس أوكرانيا

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً اليوم من رئيس أوكرانيا، الرئيس فلاديمير زيلينسكي.

وقد أكد ولي العهد خلال الاتصال حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية - الروسية) سياسياً، فيما نوه الرئيس الأوكراني بالجهود التي تبذلها المملكة في هذا الصدد.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.