شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الاتحاد: انزل وشارك ليرى العالم أننا نختار رئيسنا الذى نريده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رضا صقر رئيس حزب الاتحاد: "خلال زياتنا لمحافظة سوهاج من أجل تأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى رأينا الإنجازات والمشروعات التنموية لخدمة لمواطن المصرى بصفة عامة وسوهاج بصفة خاصة، وسوهاج تعنى الكثير من الشهامة والجدعنة وكل حاجة".

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيرى الحاشد للحزب، بحضور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة ورضا عبداللطيف أمين عام حزب مصر القومى وعامر أبوزيد أمين عام حزب الاتحاد بسوهاج وقطاع الصعيد ومقرر عام المؤتمر وأعضاء الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى وعدد من قيادات تلك الأحزاب وأعضائها بالمحافظة والقيادات التنفيذية.

وتابع صقر: "حضرنا كل الافتتاحات والمشهد واضح تماما وموثق أمامنا فتحية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى على التنمية الشاملة والإنجازات والانتخابات هذه المرة مختلفة استثنائية فى ظل صراعات وحروب ومخططات كثيرة ومستمرة".

وأضاف صقر: "نحن جميعا نعلم جيدا أن هناك مخططات بالشرق الأوسط كلها تريد تغيير الخريطة كما تشاء ودول إنهارت وأخرى لا تسطيع أن تجرى انتخابات أو تستقر الانتخابات هذه المرة لدولة آمنة فى ظل التحديات الانتخابات تقول لكم خلى بالكم واختاروا رئيسكم ولا تعطوا فرصة للعدو واحذروا الفتن الطائفية والشائعات تعاونوا مع قيادة حكيمة لدولة ديمقراطية حديثة لديها أحزاب وسياسيين وحرية، انزل وشارك ليرى العالم كله أننا من يحدد مستقبلنا ومصيرنا انزل وشارك ليرى العالم أننا نختار رئيسنا الذى نريده المهم أن ننزل ونشارك لمستقبل أولادنا للحفاظ على الوطن أدعوكم للمشاركة باهتمام شديد لاستكمال الإصلاح والحفاظ على الأمن".