ستولتنبرغ: رغم غياب التقدّم أو الإنجازات الميدانية علينا مواصلة دعم أوكرانيا وإلا سينتصر بوتين

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ أنه "لا بديل للغرب عن مواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا"، واوضح في مقابلة أجراها في مقر الناتو في بروكسل: "في كثير من الأحيان، يدرك الناس أن الحروب قد تطول، وهو أمر شاق وصعب". وأضاف: "لا نملك أي بديل. البديل هو ترك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينتصر، وهو أمر مأساوي بالنسبة لأوكرانيا، وخطر بالنسبة لنا".

ولفت ستولتنبرغ الى انه "بالرغم من الصعوبات ورغم غياب التقدّم أو الإنجازات أو المكاسب الميدانية، علينا مواصلة دعم أوكرانيا". وأضاف: "نتحمّل كقادة سياسيين في بلداننا مسؤولية دعم أوكرانيا".

وردّ ستولتنبرغ على المخاوف من فشل القوات الأوكرانية في تحقيق اختراق والشكوك حيال الالتزام الغربي التي تغذي اعتقاد الكرملين أن بإمكانه تحقيق انتصار على الأمد البعيد. وقال: "لم يحقق بوتين ما كان يريده في أوكرانيا". وأضاف: "الحرب في أوكرانيا كانت خطأ استراتيجياً كبيراً وهزيمة لبوتين".

ورفض الأمين العام للحلف التكهن بشأن إن كان من الممكن ضم أوكرانيا إلى الناتو، إذا وافقت على التخلي عن بعض أراضيها لصالح روسيا. وأضاف: "سيُفسَّر ذلك على أنه طريقة لبدء نوع من المفاوضات باسم أوكرانيا وهو أمر لن أقوم به". وتابع: "يعود الأمر إلى أوكرانيا في اتخاذ قرار بشأن نوع الشروط التي لديها الاستعداد للقبول بها وتتمثل مسؤوليتنا في دعم أوكرانيا وهو تماماً ما نقوم به".

ويتوقع أن يغادر ستولتنبرغ منصبه العام المقبل، بعد عقد على رأس الحلف شهد اندلاع حرب واسعة النطاق في أوروبا، وانسحاباً كارثياً للناتو من أفغانستان. وقال: "لست أنا من يقيّم إنجازاتي في الناتو".