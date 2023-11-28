أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، أن "الاحتلال مدد اعتقال مدير مستشفى الشفاء الطبي لمدة 45 يوما".
واعتقل الجيش الإسرائيلي، منذ أيام، في غزة مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية وعددا من الكوادر الطبية حسب ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية وأطباء في المستشفى بعد حصار وقصف أعقبه اقتحام ثم إخلاؤه تماما قبل 5 أيام.
وكان أبو سلمية أفاد قبل أيام بأنه "تلقى أمرا من الاحتلال بإخلاء المستشفى يوم 18 تشرين الثاني الجاري بعدما رفض أمرا سابقا مماثلا، إذ تم إجلاء مئات المرضى والنازحين من مستشفى الشفاء إلى مستشفى آخر جنوبي القطاع، إضافة لنقل العشرات من الأطفال الخدج".
كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: إسرائيل مددت اعتقال مدير مستشفى الشفاء الطبي لمدة 45 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.