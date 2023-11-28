"فايننشال تايمز": حماس ستسعى للحصول على عدد أكبر من السجناء وأعلى رتبة مقابل كل رهينة

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين، أن "حماس ستسعى للحصول على عدد أكبر من السجناء وأعلى رتبة مقابل كل رهينة".
وكان قد أشار القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" داوود شهاب، الى أن "تمديد الهدنة سيكون على ذات الشروط للهدنة الجارية"، مشدداً على أن "المقاومة ملتزمة بتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني".
وأكد على أن "ما لدى المقاومة من جنود وضباط سيكون لهم ثمن مختلف تماما، والمقاومة تدير عملية التفاوض كما تدير المعركة العسكرية بتنسيق كامل بين حماس والجهاد وباقي الفصائل".
وأعلنت قطر تمديد الهدنة الإنسانية في غزة ليومين إضافيين، في حين أكدت حركة "حماس" أن التمديد سيكون بنفس شروط الهدنة السابقة التي دخلت اليوم الاثنين يومها الرابع.
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