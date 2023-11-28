اعلن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل والضفة الغربية والإمارات هذا الأسبوع للضغط من أجل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة والمساعدة في تأمين إطلاق سراح جميع الاسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".

وأوضح المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، "سيشدد الوزير على الحاجة إلى مواصلة تدفق مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الاسرى وتعزيز الحماية للمدنيين في غزة".

واردف إن بلينكن سيناقش أيضا مع الشركاء في المنطقة مبادئ واشنطن المتعلقة بمستقبل غزة والحاجة إلى وجود دولة فلسطينية مستقلة، كما أنه سيحضر مؤتمر "كوب28" في دبي.