للأمر عواقب وخيمة على المنطقة ومصر .. الخارجية المصرية : رفض التهجير القسري ليس فقط بالتصريحات

الشارقة - اميمة ياسر - حذر سامح شكري، وزير الخارجية، من المخطط الخاص بتهجير الفلسطينيين قسريًا من أراضيهم، قائلًا إنه يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وقال خلال تصريحات صحفية، على هامش اجتماع برشلونة مع اللجنة المنبثقة عن القمة العربية والإسلامية، اليوم الاثنين، إن التهجير القسري لإقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، يتعارض مع القانون الدولي الإنساني، ويرتقي إلى جرائم حرب.

وأشار إلى أن مصر ترفض التهجير القسري؛ دعمًا لبقاء الفلسطينيين على أراضيهم وعدم تصفية قضيتهم، موضحًا أن القاهرة تبذل كل جهد ممكن لمدهم بالمستلزمات الضرورية للحياة.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي أكد رفضه للتهجير القسري، معقبًا: «ندعو لرفض التهجير القسري ليس فقط بالتصريحات، بل باتخاذ إجراءات ملموسة تمنع هذا التهجير».

وأضاف: «لو اتبعت نفس الإجراءات المتبعة في قطاع غزة على مدار الأيام الـ50 الأخيرة، فالأمر سيضع ضغطًا هائلًا على الفلسطينيين ويؤدي إلى التهجير القسري، وسيكون للأمر عواقب وخيمة على المنطقة ومصر».