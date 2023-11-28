ثمانية مليارات دولار للقضاء على حماس.. نتنياهو: إسرائيل مستمرة في تنفيذ الهدنة الإنسانية في غزة

الشارقة - اميمة ياسر - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل مستمرة في تنفيذ الهدنة الإنسانية في غزة، وستستمر أيضا في تحقيق الهدف الأساسي للحرب.

وأضاف نتنياهو في كلمة له، مساء الاثنين، أن هذا الهدف يتمثل إعادة المحتجزين وما سماه القضاء على حركة حماس، وضمان ألا يخرج من غزة أي تهديد لإسرائيل مُجددا.

وأشار إلى أنّه مع اندلاع الحرب، وجه بتخصيص كل الموارد المطلوبة لتلبية كل الاحتياجات.

وكشف أنه جرى رصد نحو ثمانية مليارات دولار لتغطية النفقات المدنية والعسكرية خلال شهر ونصف منذ بدء الحرب.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد جيش الاحتلال، بوصول 11 محتجزا مفرجا عنهم من غزة إلى الأراضي الإسرائيلية.

وهذه هي الدفعة الرابعة التي يتم إطلاق سراحها ضمن صفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس في إطار اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة.