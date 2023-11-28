شكرا لقرائتكم خبر عن بلغاريا.. مهاجر يتجمد في البرد حتى الموت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي رجل حتفه ويُعتقد أنه تجمد حتى الموت في العاصمة البلغارية صوفيا، وكان الرجل ضمن مجموعة من 10 مهاجرين عُثر عليهم في البرد في ضواحي صوفيا اليوم الاثنين، حسبما أعلن التليفزيون الرسمي نقلًا عن وزارة الداخلية.

ونُقل رجلان إلى المستشفى، بينما نُقل الآخرون إلى مراكز المهاجرين.

وغالبًا ما يعبر المهاجرون الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع تركيا بشكل غير قانوني.

تجنب المعابر الحدودية

يُذكر أن أشخاصًا من مناطق الحروب والصراعات، وكذلك من مناطق فقيرة يرغبون في تجنب المعابر الحدودية، لكي لا يجري تسجيلهم في بلغاريا.

وعادة ما يسافر هؤلاء المهاجرون إلى وسط وغرب أوروبا، حيث لا يريدون البقاء في أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي.