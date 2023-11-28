شكرا لقرائتكم خبر عن "الناتو" يدعو إلى تمديد الهدنة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إلى تمديد الهدنة في غزة للسماح بمزيد من المساعدات، وإطلاق سراح الرهائن.

وطالب ستولتبيرغ، بتمديد الهدنة بما يسمح بتقديم الإغاثة التي يحتاجها سكان غزة بشدة وإطلاق سراح المزيد من الرهائن.

صراعات الشرق الأوسط

وأضاف أن الناتو يدعو إلى حل سياسي للصراع في الشرق الأوسط.

وسيعقد الاجتماع الوزاري لدول حلف شمال الأطلسي، مساء هذا اليوم ويستمر إلى يوم الأربعاء القادم.

وكان نائب وزير خارجية روسيا ألكسندر جروشكو، أكد أن موسكو لا تستبعد احتمال تورط حلف شمال الأطلسي "الناتو" في الصراع في الشرق الأوسط، إذا احتاجت واشنطن إلى "إضفاء الشرعية" على تصرفاتها.

وقال إن الناتو لا يعتبر في الوقت الحالي، ذلك اللاعب الذي يرغب في أن يبرز إلى الواجهة في هذه القضية. على الأرجح، قد يظهر عامل الناتو هناك إذا احتاجت الولايات المتحدة إلى إضفاء الشرعية على تصرفاتها أو موقفها في تلك المنطقة".

روسيا والناتو

وأضاف: لا توجد بين روسيا والناتو حاليا أي اتصالات على الإطلاق، بما في ذلك حول الصراع في الشرق الأوسط.

وشدد جروشكو، أن موسكو "ترى بوضوح أن نية الناتو هي عولمة الحلف وتوسيع نطاق تطبيق معاهدة واشنطن على أرض الواقع".

وأوضح أن الناتو يخطط منذ فترة طويلة للتفاعل مع الشركاء في الشرق الأوسط، لكن العديد من أشكال هذا التعاون معطلة بحكم الأمر الواقع بسبب التناقضات بين إسرائيل والعالم العربي.