نقيب الصحفيين: نتنمنى أن نخرج من إطار الهدنة إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النقابة تتابع على نحو دقيق تنفيذ الهدنة الإنسانية الحالية، والجميع ينتظر ساعة مد، لأنها مساحة لحقن الدماء الفلسطينية، ووصول بعض الإمدادات الإنسانية التي تحاول إصلاح بعض ما يجري على الأرض، متمنيا الخروج من إطار الهدنة إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وأضاف "البلشي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن إقامة الدولة الفلسطينية سيظل حلما، والمقاومة في الفترة الأخيرة أعادت إحياءه، وصمود الفلسطينيين على الأرض وصمود الأطراف جميعها أعادت إحياءه مرة أخرى.

وأشار إلى أنه يتمنى أن تمدد الهدنة الإنسانية في غزة حتى الوصول الشامل لوقف إطلاق النار وعود الحياة مجددا لقطاع غزة، وإعادة إصلاح كل هذا الدمار وإعادة البناء الذي لحق بالأهالي، هناك أرواح لم تعد لكن العزاء بأنها أعادت القضية الفلسطينية إلى بؤرة الأحداث مرة أخرى.

وأكد أن التناول الإعلامي الغربي ما زال منحازا، فعندما تتحدث عن الأسرى الإسرائيليين تتحدث عن الأطفال، وعندما تتحدث عن الأسرى الفلسطينيين الأطفال لا تشير إلى ذلك لكن تقول بأنهم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، وهذه الصياغة منحازة.