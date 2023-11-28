"هيئة التنشيط" تشارك في عدد من المعارض العالمية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قررت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، المشاركة في عدد من المعارض العالمية خلال الفترة القادمة؛ للعمل على التنشيط والترويج للمقصد السياحي المصري، وجذب أنواع مختلفة من السائحين.

وتشارك هيئة التنشيط السياحي في المعارض التالية:

- VAKANTIEBEURS UTRECHT هولندا، المزمع انعقاده خلال الفترة من 11 إلى 14 يناير 2023.

- SALON DES VACANCES بلجيكا، المزمع انعقاده خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير 2023.

وقالت غرفة المنشآت الفندقية، وفق منشور عممته إلى جميع الفنادق، أن قيمة المشاركة تبلغ 2750 يورو للجناح، وتسدد بشيك بإسم غرفة المنشآت الفندقية أو إحدى وسائل الدفع الغير نقدية.

وأوضحت الغرفة، أنه حال الرغبة في الإشتراك في أي من المعرضين السابق ذكرهما، يجب سداد القيمة المطلوبة في موعد أقصاه الأحد 10 ديسمبر 2023، حتي يتسني للغرفة الرد على الهيئة بأعداد المشاركين؛ لإتخاذ اللازم، والحجز بأولوية السداد.