خارجية بلغاريا تسمح للافروف بالسفر في أجوائها لحضور اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

أعلنت وزارة الخارجية البلغارية أنّها سمحت لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالتحليق في المجال الجوي البلغاري للسفر إلى سكوبيي من أجل حضور اجتماع وزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
واوضحت الخارجية البلغارية في بيان، إنّ "التفويض الدبلوماسي للتحليق في الأجواء هو ذو طبيعة مؤقّتة ويندرج في إطار الاستثناءات من عقوبات الاتّحاد الأوروبي المفروضة عليه".
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